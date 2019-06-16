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У червні сервісний центр МВС на Левицького працюватиме за зміненим графіком

Вероніка Рой

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У приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що на вул. Левицького, 67, діє сервісний центр МВС. У червні змінено графік роботи центру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Графік роботи ТСЦ МВС за адресою ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 у червні:

  • 17 та 18 червня — вихідні дні
  • 19 та 20 червня — з 09.00 до 18.00 год.
  • 21 червня — з 09.00 до 17.00 год.
  • 22 червня — з 09.00 до 16.00 год.
  • 23 та 24 червня — вихідні дні
  • 25 та 26 червня — з 09.00 до 18.00 год.
  • 27 червня — з 09.00 до 17.00 год.
  • 28 червня — вихідний день
  • 29 червня — з 09.00 до 16.00 год.
  • 30 червня та 1 липня — вихідні дні.

Вже з 2 липня центр працюватиме за звичним графіком.

Нагадаємо, у сервісному центрі МВС надають послуги заміни посвідчення водія, видачі довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.

 

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