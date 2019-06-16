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У Бродах «БМВ» насмерть переїхав водія вантажівки, котрий міняв колесо

Вероніка Рой

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У Бродах вночі легковик «БМВ» наїхав на водія вантажівки, який в той час замінював колесо в авто. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 00:50 год. у м. Броди по вул. Богуна, водій автомобіля «БМВ», 28-річний мешканець Рівненської області, здійснив наїзд на 35-річного водія автомобіля «МАН», мешканця Радехівського району, який замінював колесо у своєму автомобілі.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «МАН» загинув на місці події. Водій та пасажир автомобіля «БМВ» після надання медичної допомоги госпіталізації не потребували.

Обставини події встановлюються.

Фото: Варта-1

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