У Бродах «БМВ» насмерть переїхав водія вантажівки, котрий міняв колесо

У Бродах вночі легковик «БМВ» наїхав на водія вантажівки, який в той час замінював колесо в авто. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 00:50 год. у м. Броди по вул. Богуна, водій автомобіля «БМВ», 28-річний мешканець Рівненської області, здійснив наїзд на 35-річного водія автомобіля «МАН», мешканця Радехівського району, який замінював колесо у своєму автомобілі.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «МАН» загинув на місці події. Водій та пасажир автомобіля «БМВ» після надання медичної допомоги госпіталізації не потребували.

Обставини події встановлюються.

Фото: Варта-1