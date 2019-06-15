У Городку сталася потрійна ДТП: одна людина загинула

Вчора,14, червня, близько 12:10 на вулиці Львівській у місті Городок зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох автомобілів «ЗАЗ Сенс», яким керував 60-річний львів’янин, «Мерседесу», за кермом якого перебував 36-річний житель Радехова, та «Шкоди Фабія», під керуванням 33-річної місцевої мешканки.

Від отриманих травм водій «Сенсу» помер у кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню. Інформація про постраждалих уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.