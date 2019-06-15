ОСТАННІ НОВИНИ

У Городку сталася потрійна ДТП: одна людина загинула

Вероніка Рой

|

Вчора,14, червня, близько 12:10 на вулиці Львівській у місті Городок зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох автомобілів «ЗАЗ Сенс», яким керував 60-річний львів’янин, «Мерседесу», за кермом якого перебував 36-річний житель Радехова, та «Шкоди Фабія», під керуванням 33-річної місцевої мешканки.

Від отриманих травм водій «Сенсу» помер у кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню. Інформація про постраждалих уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...