ТОП-7 літніх продуктів, які покращують здоров’я

Літо – чудовий привід перейти на здорове харчування і почати вживати більше свіжих овочів і фруктів. Фахівці розповіли про ті літні продукти, які містять особливо багато цінних нутрієнтів і тому вважаються ідеальними в справі підтримки і поліпшення здоров’я. Про це пише Ukrhealth.

Вишня і черешня. Їх цінність – це велика кількість антоціанів, — речовин з протизапальними властивостями. Завдяки їм вживання вишні і черешні захищає від розвитку раку і вікового недоумства.

Абрикос. Вони насичені калієм, який покращує стан судин, активізує процеси виведення токсинів з організму, в тому числі надлишки шкідливого холестерину. Вживання сушених абрикосів (курага) сприяє поліпшенню самопочуття при поганому кровообігу, міастенії, порушенні серцевого ритму.

Помідор. Це ідеальні постачальники лікопіну – речовини, що знижує ризик розвитку деяких форм раку і серцевих захворювань. Крім того, в помідорах міститься багато природного колагену, який покращує стан шкіри, надає їй більш молодий вид.

Малина. Вживання малини викликає позитивні зміни в роботі судин, які зменшують ризик хвороб серця на 15%. В цілому літні ягоди – це один з кращих літніх продуктів: практично всі вони містять речовини, антоціани, що захищають від розвитку злоякісних пухлин.

Волоський горіх. В ідеалі жменьку цих горіхів слід з’їдати кожен день. В них міститься чудовий комплекс – поліненасичені жири, клітковина і антиоксиданти, які покращують здоров’я судин і серця, а також служать профілактикою пухлинних процесів.

Кавун. Забезпечує організм вологою, а, крім того, ще й калієм, який необхідний в роботі серця. Також в кавуні присутні антиоксиданти, посилюють опір та стійкість клітин до дії небезпечних вільних радикалів – молекул, порушують клітинну структуру і ведуть до раку.

Зелений чай. Цей чай ідеальний для пиття в спеку, він сповна втамовує спрагу. Крім того, в зеленому чаї міститься багато антиоксидантів, які підвищують захищеність шкіри перед ультрафіолетовими променями.