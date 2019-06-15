ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні затримали 25-річного львів’янина, який на площі Ринок стріляв з травматичного пістолета

Вероніка Рой

|

Патрульні затримали 25-річного молодика, котрий сьогодні вранці на площі Ринок стріляв у повітря з травматичного пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, близько 5 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на площі Ринок невідомий стріляв в повітря з предмету схожого на травматичний пістолет. Очевидець надав чіткі описи чоловіка.

«Ситуативний центр передав орієнтування патрульним. Завдяки камерам Центру безпеки міста, вдалося встановити місце перебування згаданої особи. Патрульні провели чоловіку поверхневу перевірку згідно ст.34 Закону України про Національну поліцію. У 25-річного львів’янина виявили два предмети схожих на зброю. Пояснення чоловік надавав у Галицькому відділі поліції», – йдеться у повідомленні патрульних.

Відео: патрульна поліція у Львівській області

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...