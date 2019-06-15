Патрульні затримали 25-річного львів’янина, який на площі Ринок стріляв з травматичного пістолета

Патрульні затримали 25-річного молодика, котрий сьогодні вранці на площі Ринок стріляв у повітря з травматичного пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, близько 5 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на площі Ринок невідомий стріляв в повітря з предмету схожого на травматичний пістолет. Очевидець надав чіткі описи чоловіка.

«Ситуативний центр передав орієнтування патрульним. Завдяки камерам Центру безпеки міста, вдалося встановити місце перебування згаданої особи. Патрульні провели чоловіку поверхневу перевірку згідно ст.34 Закону України про Національну поліцію. У 25-річного львів’янина виявили два предмети схожих на зброю. Пояснення чоловік надавав у Галицькому відділі поліції», – йдеться у повідомленні патрульних.