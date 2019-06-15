ОСТАННІ НОВИНИ

Обвинувачений у держзраді екс-регіонал Єфремов увійде у першу 10-ку «Опоблоку»

Вероніка Рой

|

Колишній глава фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов, який майже три роки перебуває під вартою, увійде до першої десятки виборчого списку партії «Опозиційний блок». Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає прес-служба «Опозиційного блоку».

 

Як повідомляється, Олександр Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який прийняв рішення не брати участь у виборчій кампанії.

На думку Мураєва, Єфремов вже три роки «перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими звинуваченнями, які не мають доказової бази».

Також він сподівається, що включення Єфремова до списку партії «допоможе його звільнити».

Нагадаємо, 30 липня 2016 року у аеропорту «Бориспіль» з квитком на Відень був затриманий колишній керівник фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов. 1 серпня 2016 року Єфремова за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України взяли під варту на 60 діб .

Також, як пише Еспресо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Ще один пункт звинувачень – державна зрада.

24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив йому запобіжний захід у вигляді арешту, який закінчиться 22 червня.

Фото: Обозреватель

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...