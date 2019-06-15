Обвинувачений у держзраді екс-регіонал Єфремов увійде у першу 10-ку «Опоблоку»

Колишній глава фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов, який майже три роки перебуває під вартою, увійде до першої десятки виборчого списку партії «Опозиційний блок». Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає прес-служба «Опозиційного блоку».

Як повідомляється, Олександр Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який прийняв рішення не брати участь у виборчій кампанії.

На думку Мураєва, Єфремов вже три роки «перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими звинуваченнями, які не мають доказової бази».

Також він сподівається, що включення Єфремова до списку партії «допоможе його звільнити».

Нагадаємо, 30 липня 2016 року у аеропорту «Бориспіль» з квитком на Відень був затриманий колишній керівник фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов. 1 серпня 2016 року Єфремова за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України взяли під варту на 60 діб .

Також, як пише Еспресо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Ще один пункт звинувачень – державна зрада.

24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив йому запобіжний захід у вигляді арешту, який закінчиться 22 червня.

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