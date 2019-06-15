На Зелені Свята львів'яни вшанують могили захисників України

Віддавна на Зелені Свята ‒ Зіслання Святого Духа і Пресвятої Трійці ‒ українці вшановують могили захисників: спочатку ‒ Роду, а згодом ‒ Народу, Нації і Держави. Відтак городян закликають вшанувати полеглих захисників на Янівському та Личаківських цвинтарях. Про це Львівському порталу повідомили в Громадському комітеті пошанування військових могил у Львові.

Громадський комітет пошанування військових могил у Львові запрошує на спільну молитву священиків, церковні хори, військових, молодь, усіх громадян нашого міста, яке плекає українські звичаї та патріотичні традиції.

Традиційно у перший день свят, у неділю, громада вшановує військові поховання на Янівському цвинтарі, а на другий день свят, у понеділок, на Личаківському цвинтарі.

«Сьогодні, коли знову йде війна за незалежність та соборність України, жоден українець не має права бути байдужим. Наша відповідь московським агресорам, Русскому міру ‒ творення та збереження Українського Світу. Наш священний обов’язок віддати шану Героям, не дати перерватися споконвічній традиції.», – йдеться у повідомленні комітету пошанування.

Програма меморіальних заходів.

16 червня, неділя

15:00 – Збір громадськості на Меморіалі УСС (Янівський цвинтар): панахида та запалення свічок на могилах Січових Стрільців, виступи громадських діячів та концертна програма, перехід та вшанування могил Володимира Робітницького, Ольги Басараб, Богдана-Ігоря Антонича, молитва на Меморіалі жертв політичних репресій

17 червня, понеділок

15:00 – Збір громадськості на могилах УСС на Марсовому полі (Личаківський цвинтар): панахида та запалення свічок на могилах Січових Стрільців, перехід до могил жертв репресій та Меморіалу УПА на Марсовому полі, Поля почесних поховань на Личакові, Військового Меморіалу УСС та УГА, Поля почесних поховань Героїв московсько-укрансько війни (АТО та ООС), молитва та виступи громадських діячів

Заходи відбуваються ініціативи громадського діяча, лауреата Шевченківської премії Ігоря Калинця.