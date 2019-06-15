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На українських трасах планують встановлювати станцій екстреного зв’язку

Вероніка Рой

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У нових змінах до державних будівельних норм щодо проектування доріг загального користування введена рекомендаційна норма, як передбачає встановлення на найбільших українських трасах так званих SOS-станцій – станцій екстреного зв’язку. Про це повідомляє прес-служба регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Як повідомляється, зазвичай станцій екстреного зв’язку розташовуються кожні 500 м — 2 км вздовж траси для виклику необхідної допомоги: поліції, «швидкої» або евакуатора у разі екстреної ситуації на дорозі.

«Впроваджуємо ще одну європейську практику безпеки на трасах – станції екстреного зв’язку. На дорозі може трапитися різне, тому в багатьох країнах Європи, наприклад, щоб убезпечити водіїв та пасажирів авто на трасах у разі виникнення можливої надзвичайної ситуації вздовж дороги кожні декілька кілометрів проектують невеликі SOS-станції. З їх допомогою можна викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою і так далі. Тепер така практика може запроваджуватися і в нас. Новими змінами у ДБН введено рекомендаційну вимогу – передбачати відповідний технологічний зв’язок на трасах для влаштування цих SOS-станцій», – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Вигляд та комплектація таких SOS-станцій, а також відстань, на якій вони будуть розташовуватися та час прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально згідно з проектом.

Норма вступає в дію з 1 вересня цього року і стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії – це траси міжнародного значення.

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