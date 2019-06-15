На Львівщині військовослужбовець з необережності застрелив свого колегу

Військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, з необережності вистрілив у іншого військовослужбовця. Котрий після отриманої травми помер в Яворівській районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДБР.

Як повідомляється, інцидент трапився ще 9 червня.

«Слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Львові, повідомили солдатові про підозру у вчиненні. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). 11 червня 2019 року, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі триває досудове розслідування триває.У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.

Фото: ДБР