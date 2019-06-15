ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині військовослужбовець з необережності застрелив свого колегу

Вероніка Рой

|

Військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, з необережності вистрілив у іншого військовослужбовця. Котрий після отриманої травми помер в Яворівській районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДБР.

 

Як повідомляється, інцидент трапився ще 9 червня.

«Слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Львові, повідомили солдатові про підозру  у вчиненні. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). 11 червня 2019 року,  за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі триває досудове розслідування триває.У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує  покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.

Фото: ДБР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...