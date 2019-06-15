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Львів’ян запрошують відсвяткувати День батька на Сихові

Вероніка Рой

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Завтра о 14.00 год. біля храму Різдва Престятої Богородиці, що на проспекті Червоної Калини, 70, відбудеться Свято батька. На гостей чекають родинні забави та майстер-класи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Основною метою заходу є широке вшанування інституту батьківства і сім’ї у вихованні дітей, а також його ролі для процвітання всього суспільства.

У програмі свята – дитячі та родинні забави, спортивні показові змагання  майстер-класи, аквагрим, маленький фестиваль таеквондо. Також у концертній програмі  беруть участь родинні, дитячі колективи та відомі виконавців.

Нагадаємо, завтра в Україні вперше офіційно святкуватимуть День батька.

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