За добу на Донбасі постраждало двоє українських захисників

За минулу добу, 13 червня, збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

Чотири рази ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – гранатомети різних систем;

три рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

НОВОМИХАЙЛІВКА – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі БЕРЕЗОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

БОГДАНІВКА – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ТАЛАКІВКА – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм;

район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;

двічі ЗОЛОТЕ-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети різних систем;

два рази ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

поблизу ЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя;

двічі КРИМСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту МАР’ЇНКА – міномети різних систем та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.