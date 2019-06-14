З великих платників податків Львівщини стягнули два мільярди

Великими платниками на Львівщині перераховано до державного бюджету два мільярди гривень податку на додану вартість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служюі ДФС України у Львівській області.

За даними відомства, за п’ять місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівській області спрямували до державного бюджету два мільярди гривень податку на додану вартість.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1 мільярд гривень.

Слід зазначити, що у травні великими платниками Заходу перераховано 433 млн гривень.