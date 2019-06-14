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З нового навчального року на уроках фізкультури учні шести шкіл гратимуть флорбол

Вероніка Рой

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З нового навчального року у шести школах Львова на уроках фізичної культури учні будуть грати у флорбол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, що флорбол – це різновид хокею, який сформувався в окремий вид командної гри. Для цього учасникам потрібні ключка та пластиковий м’яч, яким гравці мають забивати гол у ворота суперника. Задля популяризації такого виду спорту, флорбол включений до навчальної програми з предмету «Фізична культура». Загалом до цієї програми входить 32 модуля, одним із них є флорбол. Тепер кожний навчальний заклад може включити його до свого календарного плану, за умови необхідного обладнання.

«Під час уроків діти в основному сидять за партами, а тому на уроках фізичної культури учні мають добре розминатись. Флорбол якраз дає всьому тілу порухатись в динаміці. І найголовніше є те, що цей спорт є безконтактним в тілі. Тому, є повністю безпечним і дозволяє грати разом дівчатам і хлопцям», — розповів тренер з флорболу Володар Ілик.

Відтак з нового навчального року в Класичній гімназії, школі № 68, школі № 13, школі № 71, школі № 66 та ліцеї № 93 на заняттях фізичної культури учні гратимуть у флорбол.

Окрім флорболу вчителів фізичної культури зацікавили алтимат фрізбі і корфбол.

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