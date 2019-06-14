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Виконком погодив облаштування апарт-готелю біля Парку культури

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку на вулиці Лижв’ярській, 30 з прибудовою та надбудовою, а також з пристосуванням його під апарт-готель з підземним паркінгом. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 червня, під час засідання виконкому.

 

Ця земельна ділянка розміщена у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста.

Додамо, що містобудівну документацію отримали Галина Сердюк та Анастасія Дмитрієнко. Як в ній зазначається, гранично допустима висотність будівлі – 17,20 м.

Раніше Львівський портал писав про заплановане облаштування  апарат-готелю на вулиці Лижв’ярській, 30. Зокрема, йшла мова про реконструкцію існуючої двоповерхової будівлі із надбудовою до 4-х поверхів для розміщення готелю на 16 номерів та ресторану в цокольному поверсі.

Візуалізація: ЛМР

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