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В майже половині українських сімей діти не спілкуються з татами, - Кулеба

Вероніка Рой

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В Україні майже у половині сімей не відбувається спілкування дітей зі своїми біологічними батьками. Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.

 

«В Україні сьогодні маємо, за моїми підрахунками, не менше половини сімей, де діти не спілкуються з татами. Маю на увазі, біологічними батьками, де дитина живе з матір’ю», – повідомив він.

Крім того, за його словами, кожна п’ята дитина, а у шести регіонах — кожна третя дитина, народжується поза шлюбом.

Зазначимо, що в Україні 3 млн дітей живуть в неповних сім’ях.

Додамо, цієї неділі в Україні вперше офіційно святкуватимуть День батька.

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