У вівторок Шевченківський гай оброблятимуть від кліщів

У вівторок, 18 червня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького проводитимуть акарицидну обробку. Львів’ян просять утриматися від відвідин Музею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідні служби зазначають, що для тварин препарат є безпечним, а людині він може принести шкоду лише при систематичній взаємодії. Втім на час обробки Шевченківський гай все ж радять не відвідувати упродовж 72 годин.

Нагадаємо, протягом цього тижня від кліщів також обробляли парки Львова.