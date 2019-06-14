ОСТАННІ НОВИНИ

У Городоцькому районі 60-річна жінка потрапила до лікарні через укус змії

Вероніка Рой

|

У Городоцькому районі через укус змії до лікарні потрапила 60-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 13 червня до рятувальників надійшло повідомлення, що в Городоцьку центральну районну лікарню з діагнозом – укус змії лівої кисті, в стані середнього ступеня важкості поступила 60-річна жінка, жителька с. Малий Любінь Городоцького району.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...