У Городоцькому районі 60-річна жінка потрапила до лікарні через укус змії

У Городоцькому районі через укус змії до лікарні потрапила 60-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 13 червня до рятувальників надійшло повідомлення, що в Городоцьку центральну районну лікарню з діагнозом – укус змії лівої кисті, в стані середнього ступеня важкості поступила 60-річна жінка, жителька с. Малий Любінь Городоцького району.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».