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СБУ встановила, хто причетний до збиття літака ІЛ-76 із українськими військовими

Андрій Котенський

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П`ять років тому, 14 червня 2014 року, у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони ІЛ-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідоммили у прес-службі Служби безпеки України.

 

Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте  в  Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як «приватна військова компанія «Вагнера».

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни. Більше того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами «Орденами Мужності».

Ще під час брифінгу 7 жовтня 2017 року Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику «ПВК «Вагнера» Дмитру Уткіну.

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