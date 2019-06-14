Прикордонники «перевдягли» техніку

У Державній прикордонній службі техніку «перевдягли» по типу «піксель». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України, в період з 11 березня по 3 травня в органах Державної прикордонної служби України було проведено підготовку техніки, озброєння, спеціальних та технічних засобів, автомобільних парків, складів і виробничих приміщень до експлуатації у весняно-літніх умовах.

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Одним із елементів вищезазначених заходів було нанесення захисного фарбування типу «піксель».

Прикордорнники наголошують, що таке маскування значно підвищує захисні можливості техніки та зменшує ризики виявлення позицій прикордонників під час виконання оперативно-бойових завдань.