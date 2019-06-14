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Перевантажувальна станція ТПВ на Північній: «виселення» знову відтермінували

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради в черговий раз продовжив на 30 днів ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 червня.

 

Члени виконкому прийняли таке рішення, враховуючи звернення від ТОВ «АВЕ Львів» з проханням продовжити термін користування.

Як зазначив в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало, перевізник дотримується всіх необхідних правил та норм під час перевантаження сміття без утворення накопичення. Відтак запропонував таки продовжити користування ще на 30 днів.

Востаннє виконком відтерміновував виселення «АВЕ Львів» із перевантажувальної станції на вулиці Північній 17 травня.

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