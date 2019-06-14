Наступного тижня на Львівщині проведуть триденні антитерористичні навчання СБУ

З 19 по 21 червня Координаційна група антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проводитиме у Яворівському районі планові антитерористичні навчання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

«На період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо», – зазначають в СБУ.

Також повідомляється, що у масштабних тренуваннях, умови яких будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, поліції, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Крім того, СБУ просить громадян у випадку виявлення підозрілих осіб, предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області +38 032 261 61 43, email usbu_lvi@ssu.gov.ua або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102.

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.

Фото: СБУ у Львівській області