ОСТАННІ НОВИНИ

Наступного тижня на Львівщині проведуть триденні антитерористичні навчання СБУ

Вероніка Рой

|

З 19 по 21 червня Координаційна група антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проводитиме у Яворівському районі планові антитерористичні навчання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

«На період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо», – зазначають в СБУ.

Також повідомляється, що у масштабних тренуваннях, умови яких будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, поліції, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Крім того, СБУ просить громадян у випадку виявлення підозрілих осіб, предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області +38 032 261 61 43, email usbu_lvi@ssu.gov.ua або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102.

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.

Фото: СБУ у Львівській області

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...