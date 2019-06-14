На вулиці Ранковій з'явиться новий підземний контейнерний майданчик для сміття

На вул. Ранковій (навпроти будинку № 49) облаштують новий підземний контейнерний майданчик для збору побутових відходів. Відповідне рішення сьогодні, 14 червня, прийняли члени виконавчого комітету Львівської міськради.

«Львівспецкомунтрансу» доручено спільно з Залізничною районною адміністрацією забезпечити влаштування та обслуговування підземного контейнерного майданчика для збору побутових відходів, а також встановлення контейнерів для збору змішаних відходів та вторсировини на вул. Ранковій.

Як повідомляв Львівський портал, в кінці 2018 року на площі Соборній облаштували перший підземний контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів.

Візуалізація: ЛМР