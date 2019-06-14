Львів’янам нагадують, що вони можуть онлайн спостерігати за тим, куди ідуть бюджеті кошти міста

ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» оновив дані щодо об’єктів бюджету розвитку 2019 року на Геопорталі Львова. Тому бюджетна карта на Геопорталі доповнилась даними за 2019 рік. Тепер мешканці міста можуть самостійно проконтролювати використання міських коштів на ті чи інші ремонти — школи, садочки, дороги, каналізацію тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», відтепер можна переглянути інформацію щодо об’єктів, що фінансуються за кошти бюджету розвитку Львова в динаміці з 2017 року та оновлення за поточний рік.

Детальніше ознайомитись з картою об’єктів бюджету розвитку можна за посиланням

З допомогою панелі з фільтрами можна відібрати об’єкти за різними категоріями: бюджетний рік (в тому числі 2019 рік), категорія проекту (сфера життя міста, в рамках якої реалізовується проект; транспортна інфраструктура, освіта, житло, охорона здоров’я тощо), спосіб виконання проекту (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво тощо), розпорядник коштів (структурний підрозділ Львівської міської ради, який відповідає за впровадження проекту).

Так, наприклад, обравши об’єкти, що фінансуватимуться у поточному 2019 році, на карті залишиться 1211 об’єктів з різних категорій. Це не лише ремонтні роботи, але і деталізація внесків в статутні капітали різних комунальних підприємств, виготовлення проектно-кошторисної документації на проекти майбутніх років, закупівля предметів довгострокового використання та багато інших проектів. Обравши конкретний об’єкт на карті, можна переглянути детальну інформацію щодо нього: назва проекту, адреса його розташування, категорія, до якої він належить, хто є розпорядником бюджетний коштів щодо його реалізації, яка сума коштів передбачена в бюджеті розвитку на 2019 рік, а також скільки коштів уже використано (станом на квітень 2019 року).