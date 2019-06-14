До 15 років тюрми загрожує львів’янину, який зарізав власну матір

Судитимуть 41-річного львів’янина, який в грудні 2018 року в квартирі на вул. Любінській вбив власну 68-річну матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Під час раптового конфлікту, який виник на ґрунті тривалих неприязних стосунків, зловмисник завдав власній 68-річній матері один удар ножем у грудну клітку. Вказане поранення призвело до гострої внутрішньої крововтрати, обезкровлення організму і, як наслідок, смерті», – йдеться у повідомленні.

Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Крім цього, в ході досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинене лиходію загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На даний час справа перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м.Львова.