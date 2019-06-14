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21-річний мешканець Львівщини, який ухилявся від призову, постане перед судом

Марина Тараненко

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21-річного жителя Старосамбірського району судитимуть за ухилення від призову на строкову військову службу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, обвинувачений перебував на обліку у військкоматі та пройшов обстеження військово-лікарською комісією. Його визнали придатним до проходження строкової військової служби. Однак, попри вимоги ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», умисно не прибув у райвійськкомат для відправки.

Зазначимо, що під час досудового слідства між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання – обмеження волі строком на один рік (із застосуванням ст.75 КК України).

Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду до суду.

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