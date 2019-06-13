Жіноча збірна України зі стрільби з лука їде на Олімпіаду в Токіо

Жіноча збірна України зі стрільби з лука в складі львів’янки Вероніки Марченко (ЗСУ/ШВСМ), Анастасії Павлової (Херсонська обл.) та Лідії Січеніковох (Чернівецька обл.) вибороли заповітні ліцензії на участь в Олімпійських Іграх 2020 року в Токіо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, перемога над командою Швеції з рахунком 5:3 дала змогу українськими лучницям увійти у топ-8 в командних змаганнях чемпіонату світу зі стрільби з лука серед жінок, що забезпечило представницям збірної України 3 олімпійські ліцензії серед жінок (максимально можлива кількість в цій категорії).

Наразі на українських дівчат очікує подальша боротьба за медалі чемпіонату світу, який триває в Нідерландах, де за вихід у пів-фінал змагань на них очікує зустріч зі збірною Китаю.