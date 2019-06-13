ОСТАННІ НОВИНИ

Залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі нині закрили для руху транспорту

Соломія Головіна

|

Для руху транспорту сьогодні, 13 червня, перекривають залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням колійних робіт завтра, 13 червня, з 08.30 год і до 20.30 год. буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі 5 км (4+277 м). Роботи виконує виробничий підрозділ «Підзамчівська дистанція колії».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...