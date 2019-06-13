Залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі нині закрили для руху транспорту

Для руху транспорту сьогодні, 13 червня, перекривають залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням колійних робіт завтра, 13 червня, з 08.30 год і до 20.30 год. буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі 5 км (4+277 м). Роботи виконує виробничий підрозділ «Підзамчівська дистанція колії».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.