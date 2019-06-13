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За добу митники вилучили майже тонну контрабанди

Анастасія Мельник

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Упродовж доби митники вилучили майже тонну товарів на понад 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

В основному громадяни намагались порушити митні правила під час ввезенням товарів на митну територію України. Зокрема порушували порядок проходження митного контролю у зонах спрощеного митного контролю. Тобто переміщували «зеленим коридором» товари, переміщення яких обмежено законодавством України, або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Найбільше правопорушень зафіксовано у пункті пропуску «Шегині – Медика» Тут вилучали шинку та паштет (понад 400 кг), фісташки (140 кг) молоко (118 л.) , оливки, а також велотренажери, холодильники та меблі.

Загалом з початку 2019 року працівники Львівської митниці ДФС склали майже 2,5 тисячі протоколів про порушення митних правил на суму понад 37 млн грн.

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