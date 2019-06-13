В Укрзалізниці попереджають про збої в онлайн-системі продажу квитків

ПАТ «Укрзалізниця» попереджає про можливі короткочасні технічні збої у системі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, через високу завантаженість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

«У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Наразі фахівці Укрзалізниці вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, Укрзалізниця призначила призначила додаткові літні поїзди Львів-Одеса.