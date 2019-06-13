ОСТАННІ НОВИНИ

В Укрзалізниці попереджають про збої в онлайн-системі продажу квитків

Анастасія Мельник

|

ПАТ «Укрзалізниця» попереджає про можливі короткочасні технічні збої у системі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, через високу завантаженість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

 

«У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Наразі фахівці Укрзалізниці вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, Укрзалізниця призначила призначила додаткові літні поїзди Львів-Одеса.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...