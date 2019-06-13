В Рудному відкрили сучасну амбулаторію сімейної медицини

У Львові капітально відремонтували приміщення в смт. Рудно на вул. Шевченка, 64 й перемістило туди амбулаторію № 2 КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова», яка до цього часу була на вул. Грушевського, 48. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В новоствореному медичному закладі є реєстратура, кабінет прийому сімейних лікарів, кабінет матері та дитини, кабінет невідкладної медичної допомоги, маніпуляційна, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет щеплень, кабінет лікувального масажу, а також палати денного стаціонару. Тут працюють 4 сімейних лікарів, 6 медичних сестер, медична сестра фізіотерапевтичного кабінету, а також масажист. Амбулаторія в смт. Рудно обслуговує 6 300 мешканців.

Як зазначає завідувач амбулаторії сімейної медицини Юлія Мокрик, в амбулаторії можна швидко та якісно отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, можуть отримати медикаментозне лікування, ін’єкції та інгаляції тощо.

«Пацієнти можуть пройти лабораторні обстеження — а це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, та зробити забір крові на біохімічні дослідження, можна виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, зробити електрокардіограму, швидкі тести на вагітність, тропоніни, вірусні гепатити, ВІЛ. Окрім цього, пацієнти можуть отримати фізіотерапевтичні процедури, масаж, лікування у денному стаціонарі, а в разі необхідності — невідкладну медичну допомогу», — зазначає Юлія Мокрик.

Первинну допомогу в амбулаторії сімейні лікарі надають упродовж робочого тижня з 08.00 до 19.00 год., в суботу — з 09.00 до 15.00 год., а в неробочі години сімейні лікарі консультують пацієнтів по телефону.

Для створення амбулаторії сімейної медицини загалом використали 11,2 млн. грн. Роботи виконувало ЛКП «Рембуд» із жовтня 2017 року.

Фото: ЛМР