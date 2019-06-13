Українці вимагають заборонити«Квартал 95»

На сайті президента з’явилася петиція про заборону діяльності ТОВ «Студія Квартал 95» на території України у зв’язку з багаторічною пропагандою українофобії та ідеології «русского мира», передає Львівський портал.

«У зв’язку з багаторічною пропагандою українофобії, розвитком комплексу меншовартості та неповноцінності українського народу, приниженням його честі та гідності, пропагандою ідеології “русского мира”, що призвело до анексії Криму та початку війни на Донбасі, вимагаємо: заборонити на території України діяльність та продукцію ТОВ «Студія Квартал 95», а також визнати їхню діяльність такою, що несе загрозу незалежності, територіальній цілісності та суверенітету України» – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що петицію зареєстрував Савицький Едуард Едуардович – 10 червня.

Наразі петиція зібрала майже п’ять тисяч голосів.

Нагадаємо, для того, аби петицію розглянув президент України вона має набрати 25 тисяч голосів.