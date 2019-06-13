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У парку Синевир проведуть тренінговий табір для студентів

Соломія Головіна

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У Національному природному парку «Синевир» 22 – 27 липня проходитиме тренінговий табір для студентської молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Під час табору будуть проведені тренінги та інтерактивні вправи з адвокації та побудови команди, захисту прав людини, медіації та розв’язання конфліктів, «No hate speach та стереотипам». Відбудеться обговорення і вироблення інструментів впровадження «Пілотних Регіональних Програм розвитку молодіжної політики і соціальної згуртованості місцевого молодіжного середовища та студентства з числа ВПО і тимчасово окупованих».

Організатори забезпечують проїзд, проживання, харчування. Проживання в дерев’яних будиночках.

Тренінговий табір буде проходитиме в одному із найбільш мальовничих місць України – Національному природному парку «Синевир», який входить до світової спадщини ЮНЕСКО.

Табір відбувається в рамках проекту «Громадський супровід інтеграції студентської молоді з числа внутрішньо переміщених осіб і студентів з тимчасово окупованих територій в приймаючі громади Київської, Львівської, Харківської та Херсонської областей» за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні.

До участі запрошуються представники молодіжних і студентських організацій, студенти (у т.ч. студенти-переселенці), які навчаються в закладах вищої освіти Київської, Львівської, Харківської і Херсонської областей

Участь у таборі – на конкурсній основі. Реєстрація за посиланням. Дедлайн – до 17.00 год 17 червня.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 0979813883 (Дмитро).

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