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У ООН розповіли про кількість загиблих мирних мешканців Донбасу з початку року

Соломія Головіна

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 12 смертей мирних жителів на Донбасі з початку року, ще 58 були поранені. Про це повідомила голова місії в Україні Фіона Фрейзер, передає «Радіо Свобода».

 

За її словами, це «найменший показник за весь період конфлікту».

«З середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року щонайменше 3 тисячі 332 цивільні особи вбиті і більш ніж 7 тисяч поранені», – сказала Фрейзер.

Напередодні Інститут економіки й миру заявив, що кількість смертей від конфлікту на сході України скоротилася через «деескалацію насильства».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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