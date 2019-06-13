У Львові створять Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» відкриє у Львові на вул. Старій, 13 нову філію – Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко зауважив: «Певний час тривала робота в тому, щоб Музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих став інституцією, яка б жила, куди можна було б кожного дня приходити і бачили, що в нашої країни була така історія».

За його словами наразі триває ремонт цього приміщення, облаштування музею усіма експонатами, щоб запустити його роботу.

«Молодь має розуміти, що критична маса людей втратила своє дитинство, які боролись, які були переслідувані, репресовані. Саме завдяки усім цим людям ми сьогодні маємо незалежну Україну», – додав Андрій Москаленко.

За словами керівників «Території Терору», музей малолітніх політичних в’язнів і репресованих створять, щоб вшанувати пам’ять дітей і підлітків, які протистояли тоталітарній системі, і тих, хто безневинно постраждав і поплатився своїм дитинством, здоров’ям чи життям. На прикладі історій малолітніх політв’язнів і репресованих музей досліджуватиме місце дитини в тоталітарній системі, порівнюватиме нацистський і радянський тоталітаризм у ставленні до неповнолітніх членів суспільства та покаже характерну рису тоталітарної влади – використання дітей як заручників системи, засіб тиску на батьків зокрема, і на все суспільство загалом.

«Також ми б хотіли, щоб наш музей говорив про дітей, які загинули на Майдані, про дітей, які зараз народились в умовах війни на Донбасі, про дітей українських політв’язнів Кремля, що змушені зараз жити без батьків. Цю тему ще ніхто не висвітлював з точки зору дитини, права на дитинство», – зазначила директорка музею «Територія Терору» Оля Гончар.

У створенні Музею малолітніх політичних в’язнів і репресованих закликають взяти участь і львів’ян.

«У багатьох родинах збереглись якісь історії, які розповідали їхні батьки, чи є ще живі очевидці, які б хотіли поділитись своїми розповідями. Можливо у когось вдома збереглись листи, фотографії чи якісь речі, які пов’язані з тими важкими подіями історії. Закликаємо долучатись до спільного творення унікального музею», – закликав науковий співробітник Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Юрій Коденко.