 У Городку затримали серійного грабіжника

На Львівщині, у Городку посадили під варту 58-річного серійного грабіжника, який вчиняв злочини впродовж трьох років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

Серед скоєних злочинів: незаконне заволодіння особистими документами громадян, викрадення транспортних засобів, грабежі та крадіжки, зокрема, із проникненням у житло.

Злочинною діяльністю грабіжник займався у Яворові. Викрадав, переважно, особисті речі, побутову техніку, будівельний інвентар, документи, гроші та скутер.

Зараз він перебуває у Львівській установі виконання покарань (№19).

За вчинене крадію загрожує до 8 років позбавлення волі.