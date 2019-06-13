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 У Городку затримали серійного грабіжника

Марина Тараненко

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На Львівщині, у Городку посадили під варту 58-річного серійного грабіжника, який вчиняв злочини впродовж трьох років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

 

Серед скоєних злочинів: незаконне заволодіння особистими документами громадян, викрадення транспортних засобів, грабежі та крадіжки, зокрема, із проникненням у житло.

Злочинною діяльністю грабіжник займався у Яворові. Викрадав, переважно, особисті речі, побутову техніку, будівельний інвентар, документи, гроші та скутер.

Зараз він перебуває у Львівській установі виконання покарань (№19).

За вчинене крадію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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