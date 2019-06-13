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РФ має негайно звільнити захоплених 24 українських моряків, – ООН

Соломія Головіна

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Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 захоплених поблизу Керченської протоки моряків і 3 кораблі. Про це заявила на презентації «Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого – 15 травня 2019 року» голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Фіона Фрейзер, повідомляє Укрінформ.

«Російська Федерація повинна виконати рішення, видані двома окремими судовими органами в рамках системи ООН. Перша ухвала від 2017 року, оголошена Міжнародним судом ООН, – Російська Федерація має скасувати заборону діяльності Меджлісу. Друга ухвала, оголошена в травні цього року Міжнародним трибуналом ООН з морського права, – негайно звільнити 24 членів українського екіпажу та військово-морські кораблі, захоплені у листопаді минулого року біля Керченської протоки», – сказала Фрейзер.

Голова Моніторингової місії ООН також закликала Російську Федерацію як окупаційну державу в Криму дотримуватися зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів прав людини та міжнародного гуманітарного права.

«Це серед іншого означає незастосування свого законодавства в Криму, забезпечення гуманного поводження з усіма затриманими, забезпечення свободи віросповідання усім групам віруючих», – акцентувала Фрейзер.

Як повідомлялося, суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що в разі невиконання Росією рішення Трибуналу українська сторона готова буде ініціювати «гамбурзькі санкції».

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