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Поліцейські розшукали двох хлопців, які втекли з дитячого притулку

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські розшукали двох неповнолітніх хлопців, котрі втекли з дитячого притулку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, сьогодні близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з дитячого притулку у Львові втекли двоє вихованців – хлопці віком 8 та 10 років, мешканці Закарпаття.

Правоохоронці негайно оголосили дітей у розшук, інформацію про них отримали усі працівники поліції і, менше ніж за дві години, працівники Залізничного відділу поліції розшукали втікачів. Зараз у притулку з ними працюють фахівці, зокрема психологи.

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