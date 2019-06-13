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Паводок на Закарпатті: збитки сягли півмільярда гривень

Соломія Головіна

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Загальна сума збитків від травневого паводка на Закарпатті перевищила півмільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

 

Обласні служби завершили роботу зі встановлення збитків від паводка, який накрив Закарпаття 20 – 25 травня. Загальна сума коштів, необхідних на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, дорожнього та водного господарства, склала понад 500 мільйонів гривень.

«Оформити необхідну документацію вдалося дуже оперативно – протягом трьох тижнів після стихійного лиха. При тому, що методика документування завданої шкоди дуже складна. Згідно з актами, найбільших збитків зазнали об’єкти комунальної власності. В семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 мільйонів гривень. Це розмиті автодороги, зруйновані й пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости й мостові переходи тощо. Частина необхідних грошей для цього вже виділяється з резервних фондів обласного та районних бюджетів. Крім ОДА за коштами до резервного фонду державного бюджету звернулися Служба автомобільних доріг в Закарпатській області та Басейнове управління водних ресурсів «Тиса», оскільки комісії з надзвичайних ситуацій підтвердили завдані збитки та здійснили розрахунок потреби на відновлення об’єктів державного значення на загальну суму понад 150 млн гривень. Ми дуже сподіваємося, що кошти будуть виділені Кабміном оперативно, і Закарпаття встигне відновити пошкоджену інфраструктуру до якогось нового стихійного лиха», – зазначає в.о. голови облдержадміністрації Ярослав Галас.

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