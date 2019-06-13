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Начальник одного з райвідділів ДСНС за хабар отримав 5 років тюрми

Соломія Головіна

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Залізничний районний суд Львова виніс вирок у справі заступника начальника одного з райвідділів ДСНС, якого викрили на хабарництві. Про це Львівському порталу повідомили в УСБУ у Львівській області.

 

Нагадаємо, що підполковник цивільного захисту у 2016 році вимагав від бізнесмена триста доларів за непритягнення до відповідальності через порушення правил протипожежної безпеки. Тоді оперативники спецслужби затримали здирника під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі сім з половиною тисяч гривень.

Відповідно до рішення суду посадовець Держслужби з надзвичайних ситуацій визнаний винним у хабарництві.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі із конфіскацією належного йому майна.

Фото: СБУ області

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