На вулиці Зеленій під час пожежі виявили тіло чоловіка

На вулиці Зеленій у Львові під час пожежі в безгосподарській будівлі виявлено тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 13 червня о 01:30. Пожежа виникла на першому поверсі чотирьохповерхової безгосподарської будівлі.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

В одному з приміщень на дивані рятувальники виявили тіло чоловічої статі вже без ознак життя. Особа загиблого наразі встановлюється.

Так, о 02:01 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Вогнем знищено диван та речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м., пошкоджено стіни та стелю на площі 16 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.