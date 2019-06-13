На Турківщині вщент згорів дерев'яний будинок

У селі Ясениця Турківського району згорів дерев’яний житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 12 червня о 05:56.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будинку та повністю його охопив. О 07:29 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Вогонь повністю знищив житловий будинок.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Львівщини