На Львівщині інспектор митниці, який погорів на хабарі, постав перед судом

У Львівській області засудили за одержання хабара державного інспектора митної справи. Суд призначив йому штраф в сумі 17 тисяч гривень та позбавив права обіймати посаду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Торік правоохоронці викрили працівника митного посту Львівської митниці ДФС, який отримував кошти за незаконного ввезення на територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації без належного митного оформлення.

Під час обшуку його автомобіля було виявлено та вилучено 550 доларів США та 12 тисяч гривень.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів громадян, тобто 88 тисяч 100 гривень, яку було сплачено.

Згідно із вироком суду зловмиснику призначили покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади інспектора митної справи на строк один рік.