Львівські патрульні врятували 11-річного хлопчика від п’яного батька-дебошира

У Львові патрульні затримали п’яного дебошира, який агресивно поводився зі своїм 11-річним сином та вдарив працівника поліції, який приїхав на виклик. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, небайдужий сусід викликав патрульних на вулицю Ніжинську, де в багатоповерхівці відбувалася гучна сварка близько 22 години. Зі слів заявника, в квартирі перекидають меблі, чути крики і там є дитина. Двері екіпажу патрульних відчинив невідомий з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Він пустив в квартиру поліцейських.

«В оселі був безлад, речі розкидані, зі стін відбита штукатурка, яка валялася на підлозі. Під час розмови інспектори встановили, що в сусідній кімнаті сховався від батька 11-річний син. Хлопець розповів патрульним, що тато кидався в нього речами, бив і обзивав, а мама в Києві на роботі. 39-річний чоловік поводився агресивно, погрожував фізичною розправою і наніс удар в обличчя капітану поліції. Його швидко затримали і одягнули кайданки. Під час утримання чоловік, махаючи ногами, завдав ще один удар поліцейському», – повідомляють у патрульній поліції.

На підмогу патрульних приїхав екіпаж поліції охорони, який забрав дебошира у Личаківський відділ поліції. На місці події працювали слідчі та працівник ювенальної превенції. Зв’язавшись з матір’ю хлопця, вона повідомила, що забрати його нікому і більше на зв’язок не виходила. Неповнолітнього патрульні спільно з ювенальною службою відвезли у притулок. Поліцейський, який отримав тілесні ушкодження звернувся у медзаклад за допомогою. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Фото: патрульна поліція у Львівській області