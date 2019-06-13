ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова з передової повернулося близько 200 військових 80-ої бригади

Соломія Головіна

|

Львів урочисто зустрів військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулись із зони проведення бойових дій на Сході нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Урочистості відбулись на плацу військової частини А0284 на вул. Стрийській, 88. Також хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів-десантників, поклавши квіти до Пам’ятного знаку.

Як поінформували у Львівській ОДА, всього із зони ООС повернулося близько 200 військових А0284.

Військовослужбовців відзначили подяками та грамотами облдержадміністрації, обласної та міської рад.

Довідка:

80-та окрема десантно-штурмова бригада сформована в березні 1955 року.

Найбільш видатними в історії бригади були 2014−2015 роки, коли вся Україна вкотре дізналася про легендарних львівських десантників – непереможних представників Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

У зоні АТО на рахунку бригади участь у звільненні Слов’янську, виконання завдань в районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне. Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де наші військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника – Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань. Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання.

За даними Книги Пам’яті, станом на січень 2017 року загинуло 99 військовослужбовців бригади. 2 серпня 2017 року командир бригади полковник Володимир Шворак повідомив, що втрати бригади складають 104 чоловіка загиблими, 7 вважаються зниклими безвісти і 542 дістали поранення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...