До Львова з передової повернулося близько 200 військових 80-ої бригади

Львів урочисто зустрів військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулись із зони проведення бойових дій на Сході нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Урочистості відбулись на плацу військової частини А0284 на вул. Стрийській, 88. Також хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів-десантників, поклавши квіти до Пам’ятного знаку.

Як поінформували у Львівській ОДА, всього із зони ООС повернулося близько 200 військових А0284.

Військовослужбовців відзначили подяками та грамотами облдержадміністрації, обласної та міської рад.

Довідка:

80-та окрема десантно-штурмова бригада сформована в березні 1955 року.

Найбільш видатними в історії бригади були 2014−2015 роки, коли вся Україна вкотре дізналася про легендарних львівських десантників – непереможних представників Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

У зоні АТО на рахунку бригади участь у звільненні Слов’янську, виконання завдань в районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне. Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де наші військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника – Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань. Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання.

За даними Книги Пам’яті, станом на січень 2017 року загинуло 99 військовослужбовців бригади. 2 серпня 2017 року командир бригади полковник Володимир Шворак повідомив, що втрати бригади складають 104 чоловіка загиблими, 7 вважаються зниклими безвісти і 542 дістали поранення.