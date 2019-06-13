Чоловік за вбивство дружини на сім років сів за ґрати

На Львівщині за вбивство власної дружини на сім років позбавили волі 53-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

У прокуратурі зазначають, що інцидент трапився 20 квітня минулого року в одному із сіл Бродівщини.

Як було встановлено, чоловік напідпитку під час суперечки із своєю 45-річною дружиною завдав їй один удар ножем у спину, внаслідок якого потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню.

Так, обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.