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Чоловік за вбивство дружини на сім років сів за ґрати

Анастасія Мельник

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На Львівщині за вбивство власної дружини на сім років позбавили волі 53-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

 

У прокуратурі зазначають, що інцидент трапився 20 квітня минулого року в одному із сіл Бродівщини.

Як було встановлено, чоловік напідпитку під час суперечки із своєю 45-річною дружиною завдав їй один удар ножем у спину, внаслідок якого потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню.

Так, обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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