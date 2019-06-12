Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ опублікований на сайті президента.

«Призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)», – йдеться в указі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

За даними концерну, наглядова рада є вищим органом управління «Укроборонпрому», до її повноважень входить затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, затвердження напрямів діяльності Концерну, визначення інвестиційної політики.

Окрім того, Наглядова рада здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадження фінансово-господарської діяльності Концерну та виконує інші задачі у відповідності до Статуту «Укроборонпрому».

Як повідомляв Львівський портал, видання Bihus.info оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував «відкат» у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, «зливали» справи по Гладковському за хабарі.

Після оприлюднення цієї інформації Петро Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.

Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.

Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.

2 квітня Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну «Укроборонпром»