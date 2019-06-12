Завтра у Львові прогнозують до 32 градусів тепла

Завтра, 13 червня, у Львові прогнозують спекотну погоду, істотних опадів не передбачається. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«Завтра очікується мінлива хмарність. Прогнозується погода без істотних опадів, але в другій половині дня ймовірні окремі короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці видимість погіршить слабкий туман. Вітер південно-східний, від слабкого до помірного. Температура повітря вночі 14 – 19°, вдень 27 – 32° тепла», – йдеться у повідомленні

Також по території області та місту збережеться пожежна небезпека надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас).

Про те, як врятуватися від спекотної погоди, читайте за посиланням.