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За два тижні у водоймах потонуло 103 українця

Анастасія Мельник

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В Україні з початку червня у водоймах потонуло 103 людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

 

За словами рятувальників, з початку року у водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 осіб, у тому числі 24 дитини.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання у не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомляв Львівський портал, у вівторок, 11 червня,  в одному з сіл Пустомитівського району Львівської області під час купання втопився 16-річний хлопець.

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