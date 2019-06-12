Які вулиці Львова залишились без води: перелік

Сьогодні, 12 червня, у Львові частина вулиць буде без водопостачання через ремонтні роботи. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 9:00 год. до 15:00 год. припинено водопостачання на вул. Олеся, Азовська, Братуня, Аральська, Грицая, Корольова, Погулянка, Родини Крушельницьких, Теліги, К. Левицького, Коциловського, Мечникова, Ольжича, Вахнянина та прилеглі у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Олеся, 25 д.

Також з 10:00 год. до 15:00 год. припинено водопостачання на вулицях Навроцького, Угорська, Карбишева, Тернопільська, Листопадна, Шахтарська, Кам’янецька, Сливова, Бережанська, Рахівська , Карбишева, Сумська та прилеглі у зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку води на вул. Навроцького,6.

Додамо, що сьогодні частина мешканців Франківського району також без води. Перелік вулиць – за посиланням.