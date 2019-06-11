Частина мешканців Франківського району завтра будуть без води

До частини Франківського району завтра, 12 червня, буде призупинено подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Подача води призупиниться з 10.00 год до 19.00 год.

У зв’язку з плановими роботами зі встановлення запірно-регулюючої арматури діаметром 200 і 250 мм на водопроводі по вул. В. Великого, буде призупинено подачу води на такі вулиці: В. Великого, Виговського, Городоцька, 131 — 187, С. Бандери, Коперника, Гвардійська, Стрийська, а також прилеглі до них вулиці. У Галицький і Залізничний райони подача води буде здійснюватись із пониженим тиском.